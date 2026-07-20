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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntag (19.07.2026) einen 26 Jahre alten Mann an der Esslinger Straße ausgeraubt. Die Täter sprachen den Mann gegen 03.30 Uhr an. Als er sie ignorierte schlugen sie ihm gegen den Kopf, so dass er benommen zu Boden fiel. Daraufhin stahlen sie ihm seine Umhängetasche samt Geldbeutel und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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