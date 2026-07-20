Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Goldkette geraubt: Polizei warnt vor Schmuckdieben

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Freitagvormittag (17.07.2026) an der Ditzinger Straße die Goldkette eines 67 Jahre alten Mannes geraubt. Ein unbekannter Mann kam gegen 10.30 Uhr vor einer Kirche auf den 67-Jährigen zu und fragte ihn nach dem nächstgelegenen Krankenhaus. Eine unbekannte mutmaßliche Komplizin verwickelte den 45 Jahre alten Begleiter des 67-Jährigen aus einem Auto heraus in ein Gespräch. Nachdem der 67-Jährige dem Täter Auskunft erteilt hatte, fiel ihm der Täter aus vermeintlicher Dankbarkeit um den Hals und legte ihm eine Kette an. Im selben Zug stahl er die Goldkette des 67-Jährigen und flüchtete in das Fahrzeug, in dem er gemeinsam mit der Frau davonfuhr. Es handelte sich um einen braunen Opel Astra mit gelbem Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Da es in den vergangenen Wochen immer wieder zu ähnlichen Sachverhalten im Stadtgebiet Stuttgart gekommen ist, warnt die Polizei explizit vor dieser Masche und teilt die folgenden Präventionstipps:

Allgemeines Verhalten bei Ansprache durch Fremde: - Bei unerwarteter, aufdringlicher Kontaktaufnahme durch Fremde grundsätzlich misstrauisch sein - auch wenn die Situation harmlos oder freundlich wirkt. - Seien Sie in Menschenmengen besonders wachsam: Halten Sie Abstand zu fremden Personen - auch wenn diese hilfsbereit wirken - und lassen Sie sich nicht ablenken - Körperkontakt (Umarmungen, Anfassen, Umlegen von Schmuck) durch fremde Personen höflich, aber bestimmt ablehnen. - Halten Sie Abstand zu Unbekannten und lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen - Auf ausreichend Abstand zum Gegenüber achten, insbesondere wenn mehrere Personen beteiligt sind (oft agieren Täter im Team, während ein Komplize ablenkt). Konkret zum "Dankbarkeits-Trick" - Vorsicht, wenn eine fremde Person nach einer belanglosen Auskunft (Wegbeschreibung, Uhrzeit etc.) unvermittelt sehr emotional reagiert und körperliche Nähe sucht. Die Geschicklichkeit der Täterinnen und Täter ist enorm. So schaffen sie es auch in diesem sensiblen körpernahen Bereich, an Ihr Geld zu gelangen. - Schmuckstücke wie Halsketten möglichst unter der Kleidung tragen, sodass sie für Außenstehende nicht sichtbar sind. - Niemals zulassen, dass Fremde eigene Schmuckstücke berühren, "richten" oder "umlegen" wollen. Verhalten nach einem Vorfall - Bei Verdacht auf einen Trickdiebstahl sofort prüfen, ob Wertsachen fehlen. - Die Polizei (110) umgehend informieren. - Möglichst genaue Personenbeschreibungen (Kleidung, Auffälligkeiten, Fluchtrichtung, ggf. Fahrzeug) notieren.

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