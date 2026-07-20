Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Wohnung ausgebrochen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag (18.07.2026) ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Straße Im Haigner ausgebrochen. Ein Nachbar bemerkte gegen 13.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Bewohner selbst zog sich eine Rauchgasintoxikation zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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