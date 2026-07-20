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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls zwischen einem Fußgänger und zwei Radfahrern, der sich am Samstag (18.07.2026) im Rosensteinpark ereignet hat. Ein 40-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau fuhren jeweils mit ihren Fahrrädern im Rosensteinpark, parallel zur Pragstraße Richtung Wilhelma. Ihnen kam ein 65 Jahre alter Mann entgegen, der einen Holzstock in den Händen hielt. Die 37-Jährige wich dem 65-Jährige aus, der 40-Jährige stürzte bei dem Versuch auszuweichen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Anschließend verfolgte der 40-Jährige den 65-Jährigen zu Fuß, bis der 65-Jährige über den Lodzer Steg flüchtete. Da die beteiligten Personen unterschiedliche Angaben zum Vorfall machen, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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