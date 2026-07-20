POL-S: Wer hatte Rot? - Zeugen gesucht
Stuttgart- Feuerbach (ots)
Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Rettungswagens ist am Sonntag (19.07.2026) in der Stuttgarter Straße mit dem Mercedes-Benz eines 46-Jährigen zusammengestoßen. Der 24-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr in der Stuttgarter Straße Richtung Tunnelstraße. An der Eimündung zur Bludenzer Straße stieß er mit dem Mercedes-Benz des 46-Jährigen zusammen, der nach links in die Stuttgarter Straße einbog. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.
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