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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Rot? - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Rettungswagens ist am Sonntag (19.07.2026) in der Stuttgarter Straße mit dem Mercedes-Benz eines 46-Jährigen zusammengestoßen. Der 24-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr in der Stuttgarter Straße Richtung Tunnelstraße. An der Eimündung zur Bludenzer Straße stieß er mit dem Mercedes-Benz des 46-Jährigen zusammen, der nach links in die Stuttgarter Straße einbog. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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