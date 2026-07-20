POL-S: E-Scooterfahrer gestürzt und schwerverletzt
Stuttgart-Ost (ots)
Ein 31 Jahre alter Mann ist am Samstag (18.07.2026) in der Pischekstraße mit seinem E-Scooter gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 18.15 Uhr in der Pischekstraße auf dem Gehweg Richtung Planckstraße. Er touchierte einen Mast und stürzte in der Folge. Hierbei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.
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