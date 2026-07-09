Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zehn Objekte im Zusammenhang mit Bandenbetrug durchsucht

- Baden Württemberg / - Nordrhein-Westfalen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (08.07.2026) zehn Objekte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchsucht und umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt. Die Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt acht Tatverdächtige im Alter von 23 bis 29 Jahren, die mutmaßlich als Bande hochwertige Fahrzeuge betrügerisch erlangt haben sollen. Die Tatverdächtigen ließen sich die Fahrzeuge von Dritten finanzieren, um diese wiederum weiterzuvermieten. Im Gegenzug versprachen die Tatverdächtigen den Finanzierenden eine Gewinnbeteiligung, kamen dieser Vereinbarung jedoch gar nicht oder allenfalls zu geringen Teilen nach. Den Maßnahmen gingen umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei voraus. Die beschlagnahmten Beweismittel, allen voran elektronische Beweismittel, bedürfen nun der Auswertung. Außerdem stellten die Polizeibeamten drei Fahrzeuge sicher. Die Tatverdächtigen setzten die Beamten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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