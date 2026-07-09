POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mühlhausen (ots)
Unbekannte sind zwischen Mittwoch (08.07.2026) und Donnerstag (09.07.2026) in eine Wohnung an der Mönchfeldstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Weise in das Wohnhaus und hebelten zwischen 15.00 Uhr und 01.30 Uhr die Wohnungstüre einer Wohnung im zwölften Stock auf. Sie durchwühlten die Wohnung. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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