Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.30 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei am Fahrradständer jeweils mit Fahrradschloss befestigte Fahrräder in der Apprichstraße. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

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