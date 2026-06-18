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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (17.06.2026) an der Burgstallstraße ein Fahrzeug beschädigt. Die Täter schlugen zwischen 15.00 und 20.00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines an der Straße geparkten Smarts ein. Offenbar wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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