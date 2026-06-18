POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Süd (ots)
Unbekannte haben am Mittwoch (17.06.2026) an der Burgstallstraße ein Fahrzeug beschädigt. Die Täter schlugen zwischen 15.00 und 20.00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines an der Straße geparkten Smarts ein. Offenbar wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
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