POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Montagmorgen (15.06.2026) in der Moskauer Straße einem 48 Jahre alten Mann mehrere zehntausend Euro geraubt. Der Mann traf sich gegen 10.10 Uhr mit den beiden Männern, da er 31.000 Euro zu seinem Bruder nach Pakistan transferieren wollte. Im Laufe des Gesprächs bedrohte einer der Täter den 48-Jährigen, nahm das Geld und die beiden Täter flüchteten. Die beiden ...

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