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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy gestohlen und erpresst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Täterin hat am Montagabend (15.06.2026) in der Marienstraße das Handy eines 21 Jahre alten Mannes gestohlen. Der Mann verabredete sich gegen 20.00 Uhr mit der Frau, die er zuvor im Internet kennen lernte. Während dem Treffen bat sie ihn um Geld, woraufhin er 80 Euro herausgab. Die unbekannte Täterin forderte weiteres Geld und zog dem Mann das Handy aus der Jackentasche. Weiter bedrohte und erpresste sie den Mann. Der 21-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die unbekannte Täterin war zirka 18 bis 20 Jahre alt und zirka 176 Zentimeter groß. Sie hatte eine kräftige Statur und rot-schwarze, lange glatte Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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