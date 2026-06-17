POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt 30-Jährige - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Dienstagabend (16.06.2026) in der Mercedesstraße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter BMW-Fahrer wendete gegen 23.30 Uhr in der Mercedesstraße, als er bemerkte, wie ein weißer SUV von hinten mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam und gegen sein Heck stieß. Der unbekannte SUV-Fahrer fuhr daraufhin davon, ohne sich um den ...

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