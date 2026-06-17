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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt 30-Jährige - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (16.06.2026) einen 50 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Marienplatz eine 30-Jährige belästigt haben soll. Der 50-Jährige soll sich gegen 15.45 Uhr vor der Frau entblößt und an seinem Glied manipuliert haben. Alarmierte Beamte nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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