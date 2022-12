POL-S: Gartenhaus abgebrannt - Zeugen gesucht

-Bad Cannstatt/-Süd (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Montag (19.12.2022) bis Dienstag (20.12.2022) in eine Gaststätte an der Oberen Waiblinger Straße sowie in ein Mehrfamilienhaus an der Alten Weinsteige eingebrochen. An der Oberen Waiblinger Straße hebelten Unbekannte am Montag, in der Zeit von 06.40 Uhr bis 07.10 Uhr die Hintertür einer Gaststätte auf. Die Täter stahlen zirka 500 Hundert Euro Bargeld und ...

