POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (30.11.2022) in ein Vereinsheim an der Sommerrainstraße und in ein Restaurant an der Straßburger Straße eingebrochen. In der Sommerrainstraße hebelten die Täter zwischen 22.00 Uhr und 09.30 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Vereinsheims. Sie erbeuteten mehrere Flaschen Bier und einen Geldbeutel in dem ...

