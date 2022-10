POL-S: Betrüger geben sich über Messenger-Dienst als Tochter aus

Stuttgart-Süd (ots) - Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag (13.10.2022) eine 86-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Tulpenstraße abgelenkt, sodass ein Mittäter Bargeld und Schmuck erbeuten konnte. Die unbekannte Frau sprach die Seniorin gegen 11.00 Uhr vor dem Haus in der Tulpenstraße an und fragte sie, ob sie Stift und Zettel haben könne, um einer anderen Anwohnerin eine Nachricht zu hinterlassen. Die ...

