POL-S: Senior mit Geldwechseltrick bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Weilimdorf (ots) - Beamte des örtlichen Polizeireviers in Feuerbach haben am Mittwoch (21.09.2022) in Zusammenarbeit mit der Fahrradstaffel der Verkehrspolizei und Beamten des Referats Prävention sowohl mobile, als auch stationäre Kontrollen durchgeführt und den Schwerpunkt dabei auf den Rad-/Pedelec- und E-Roller-Verkehr gelegt. Die Beamten waren zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr am Löwenmarkt ...

mehr