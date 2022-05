Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Nord (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitagabend (06.05.2022) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heilbronner Straße ein Feuer aus. Ein Zeuge alarmierte gegen 19.00 Uhr die Feuerwehr, nachdem er eine Rauchentwicklung im fünften Stock des Hauses feststellte. Nachbarn begannen das Feuer, welches im Abstellraum der Wohnung ausgebrochen war, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu löschen. Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr meldete bereits um 19.13 Uhr "Feuer aus". Der Inhalt des Abstellraumes fiel den Flammen zum Opfer und durch die Rußentwicklung wurde auch die angrenzende Küche in Mitleidenschaft gezogen, hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Wohnungsmieterin, welche zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause war, konnte nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell