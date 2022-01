Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Personen nach Rauschgiftfund festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Samstagnacht (01.01.2022) mehrere Männer vorläufig festgenommen, nachdem sie Betäubungsmittel und eine Waffe in einem Hotel am Arnulf-Klett-Platz aufgefunden haben. Nachdem die Polizeibeamten gegen 04.00 Uhr aufgrund von Streitigkeiten in einem Hotel alarmiert wurden, trafen sie in zwei Hotelzimmern mehrere Personen im Alter von 20 bis 25 Jahren an. Es stellte sich heraus, dass es zu einer Körperverletzung gegen einen 25-Jährigen gekommen sein soll. Im Rahmen der anschließenden Anzeigenaufnahme fanden die Beamten in den beiden Hotelzimmern zirka 17 Gramm Kokain, Tilidin-Tabletten, eine geringe Menge Marihuana sowie eine funktionsfähige, ungeladene Pistole. Bei dem 25-jährigen Verletzten fanden die Polizisten weitere rund elf Gramm Kokain sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Aus einem in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeug, das einem 22 Jahre alten Mann gehört, stellten sie rund vier Gramm Marihuana sowie eine geringe Menge Haschisch sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung des 22-Jährigen fanden die Beamten zusätzlich über 2.000 Euro Bargeld. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen soll ein 23-jähriger Beteiligter Kokain an den 25-Jährigen verkauft haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 23-Jährigen fanden die Polizisten weitere rund 150 Gramm Marihuana. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Die Beamten nahmen den 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen sowie die 22- und 23-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit fest. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Sonntags (02.01.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen die 22 und 23 Jahre alten Männer erließ. Der 25-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt.

