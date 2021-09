Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Feuer in Sägewerk; Gabelstapler in Brand geraten

Grünenplan (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 02.40 Uhr, entdeckten Polizeibeamte während der Streifenfahrt eine Rauchentwicklung in einer Halle eines Holzbaubetriebes in Grünenplan, Untere Hilsstraße. In einer Halle war ein Gabelstapler in Brand geraten und wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr schnell abgelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte somit verhindert werden. Eine Brandstiftung kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu laufen.

