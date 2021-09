Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag (27.09.2021) in einen Baucontainer an der Korntaler Landstraße eingebrochen. Verantwortliche waren am Sonntag gegen 20.00 Uhr zuletzt bei dem Baucontainer und schlossen diesen ab. Als sie am nächsten Tag gegen 12.00 Uhr wiederkamen, stellten sie fest, dass das Vorhängeschloss aufgebrochen war. Offenbar hatten die Diebe aus dem Container Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell