Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerpunktkontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (14.08.2019) den Verkehr an der Kreuzung Heilmannstraße und Cannstatter Straße kontrolliert und ihr Augenmerk dabei insbesondere auf Rotlichtverstöße gelegt. Die Beamten stellten zwischen 15.00 Uhr und 17.10 Uhr insgesamt elf Verstöße fest. Neben einem empfindlichen Bußgeld, müssen die Fahrzeuglenker auch mit mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen.

