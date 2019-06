Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Renaults hat am Donnerstagmorgen (06.06.2019) in der Heilbronner Straße beim Fahrstreifenwechsel offenbar den Alfa Romeo eines 24-Jährigen übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der 26-Jährige fuhr gegen 05.15 Uhr mit seinem Renault Kangoo in der Heilbronner Straße auf dem linken von drei Fahrstreifen Richtung Zuffenhausen. Er wollte offensichtlich nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen und setzte deshalb den Blinker. Das Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen signalisierte mittels Lichthupe, dass er den Fahrstreifen wechseln könne. Der 26-Jährige wechselte zunächst auf den mittleren und dann auf den rechten Fahrstreifen, übersah aber dabei den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Alfa Romeo 147. Dessen Fahrer konnte die Kollision nicht mehr vermeiden. Der Alfa Romeo drehte sich dadurch und schleuderte über die drei Fahrstreifen, bevor er auf dem Bordstein der Straßenbahntrasse zum Stehen kam. Der 24-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro betragen. Zwei der drei Fahrstreifen in stadtauswärtiger Richtung mussten zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis zirka 06.50 Uhr gesperrt werden, auch der Stadtbahnverkehr war stadtauswärts bis etwa 06.45 Uhr unterbrochen. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

