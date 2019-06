Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand an leerstehender Lagerhalle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (06.06.2019) auf dem Gelände einer leerstehenden Lagerhalle am Zuckerleweg offenbar einen Brand gelegt. Gegen 04.30 Uhr entdeckte eine Zeugin den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Auf dem Gelände brannte nach ersten Ermittlungen ein Holzstapel, der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Auf dem Gelände und in der leerstehenden Lagerhalle halten sich des Öfteren unberechtigt Personen auf. Ob ein Tatzusammenhang mit einem Brand am 08.05.2019 (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 09.05.2019) besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

