Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Langfinger von Passant gestellt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 30-jähriger Mann ist am Samstagmittag (23.03.2019) gegen 15.00 Uhr in einem Gastronomiebetrieb in der Schwabengalerie festgenommen worden. Der Mann versuchte mehrfach einer 44-jährigen Bedienung ihren Geldbeutel aus der seitlichen Halterung zu ziehen. Als dies misslang, flüchtete er zum Ausgang. Ein 28-jähriger Mann, der in einem angrenzenden Geschäft arbeitete und auf den Vorfall aufmerksam wurde, konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte ein, am Morgen einen Ladendiebstahl in einem Modegeschäft im gleichen Geschäftszentrum begangen zu haben. Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell