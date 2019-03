Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeitsunfall

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 47 Jahre alter Bauarbeiter ist am Freitagnachmittag (22.03.2019) bei einem Arbeitsunfall an der Jägerstraße offenbar lebensgefährlich verletzt worden. Der 47-jährige befand sich gegen 14.05 Uhr gemeinsam mit einem 38 Jahre alten Kollegen auf einem Baugerüst, als sich wohl der Jüngere an einem Metallstück Beinverletzungen zuzog. Der 47-Jährige eilte offenbar seinem Arbeitskollegen zu Hilfe und stürzte dabei aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen rund sieben Meter in Tiefe. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten beide in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

