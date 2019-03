Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Diebin überführt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (21.03.2019) eine 43 Jahre alte Reinigungskraft vorläufig festgenommen, der vorgeworfen wird, in einem Bürokomplex in der Stuttgarter Innenstadt gestohlen zu haben. Offenbar stahl die Frau in einem Zeitraum von rund einem Jahr immer wieder Bargeld aus Geldbörsen von Büromitarbeitern. Nach intensiven Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die 43-Jährige. Nach derzeitigem Stand können der Frau, die im Rems-Murr-Kreis wohnhaft ist, neun Taten mit einer Beute von über 400 Euro nachgewiesen werden. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

