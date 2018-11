POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagmittag (30.11.2018) auf der Einmündung Am Kochenhof/Birkenwaldstraße zwei Autos zusammengestoßen sind. Eine 60 Jahre alte Frau war gegen 12.15 Uhr mit ihrem Pkw Toyota in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Killesberg unterwegs, als sie mit dem Mercedes-Benz einer 20-Jährigen zusammenstieß, die sich auf der Straße Am Kochenhof befand und nach links in die Straße Am Weißenhof abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 20 Jahre alte Fahrerin leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Einmündung wird durch Ampeln geregelt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeidirektion unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell