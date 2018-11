POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Passant versucht zu berauben - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (29.11.2018) in der Breitscheidstraße einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar kurz zuvor versucht hat, einen 46-jährigen Fußgänger zu berauben. Der 46-Jährige stand gegen 15.10 Uhr in der Forststraße nahe der Kreuzung Johannesstraße, als der Tatverdächtige unvermittelt hinter ihn trat und ihm ein Taschenmesser, mutmaßlich dessen Nagelfeile, gegen den Hals drückte. Er forderte Geld, der 46-Jährige weigerte sich jedoch und sagte, er werde die Polizei verständigen. Daraufhin sah der 39-Jährige sein Vorhaben als gescheitert an und ergriff die Flucht. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen den offenbar deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen fest. Der mehrfach einschlägig vorbestrafte Deutsche wird am Freitag (30.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

