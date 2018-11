POL-S: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen (21.11.2018) zwei in Hedelfingen geparkte Fahrzeuge stark beschädigt und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Der Unbekannte fuhr zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr auf der Straße Am Ostkai, als er auf Höhe der Otto-Hirsch-Brücken aus bislang ungeklärten Gründen gegen einen am Straßenrand geparkten VW einer 41-Jährigen fuhr. Die Wucht des Aufpralls schob das Fahrzeug auf ein weiteres Auto, einen geparkten Audi eines 54-Jährigen. Die an der Unfallstelle gesicherten Spuren deuten darauf hin, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen schwarzen Opel Adam gehandelt hat. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeidirektion unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

