POL-S: Fahrzeug überschlagen

Stuttgart-Münster (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem VW Golf hat sich am Donnerstagnachmittag (22.11.2018) in der Neckartalstraße der BMW eines 32-Jährigen überschlagen. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Golf-Fahrer befuhr gegen 15.50 Uhr die Neckartalstraße in Richtung Bad Cannstatt und bog offenbar bei Rotlicht nach links auf die Reinhold-Maier-Brücke ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden BMW und es kam zum Zusammenstoß. Der BMW wurde anschließend am Bordstein abgewiesen und überschlug sich seitlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Neckartalstraße war während der Unfallaufnahme in Richtung Münster gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen im abendlichen Berufsverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell