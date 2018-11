POL-S: In Auto eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (21.11.2018) in der Hasenbergstraße die Scheibe eines VW eingeschlagen und aus dem Innenraum Fahrzeugpapiere und eine Brieftasche gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe des Golfs ein und flüchteten unerkannt mit der Beute. In der Brieftasche befanden sich neben einem geringen Bargeldbetrag auch persönliche Papiere. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

