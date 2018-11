POL-S: Falscher Kriminalbeamter betrügt Seniorin

Stuttgart (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag (22.11.2018) eine 80 Jahre alte Stuttgarterin betrogen und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter meldeten sich zunächst am Vormittag telefonisch bei der Seniorin. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die 80-Jährige dazu, einem angeblichen Kriminalbeamten in ihrer Wohnung mehrere Tausend Euro Bargeld zu übergeben. Der falsche Beamte verließ anschließend unter einem Vorwand die Wohnung der Frau. Der Abholer ist zirka 27 Jahre alt, schlank und hat einen blassen Teint. Bekleidet war er mit einem schwarzem Sportanzug, einer schwarzen Pudelmütze sowie schwarzen Turn- und Handschuhen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

