POL-S: Automaten im Fokus von Dieben

Stuttgart-Mitte/-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (21.11.2018) und am Donnerstag (22.11.2018) einen 25 Jahre alten Mann und einen 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, die sich mutmaßlich an Automaten an der Gerberstraße beziehungsweise am Rotweg zu schaffen gemacht hatten. Der 25-Jährige trat und schlug am Donnerstag gegen 01.25 Uhr gegen einen Parkscheinautomaten, bis Münzgeld herausfiel. Dieses hob er auf und wollte damit flüchten. Polizeibeamte nahmen ihn kurze Zeit später vorläufig fest und fanden bei ihm die Beute. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr zündeten wohl mehrere Jugendliche Böller an Spielzeugautomaten und zerstörten diesen dadurch. Offenbar wollten sie das Münzgeld erbeuten, was nicht gelang. Alarmierte Polizeibeamte stellten kurz nach der Tat den 14 Jahre alten Verdächtigen fest. Sie übergaben ihn nach den ersten Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten. Von den anderen Jugendlichen fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 entgegen.

