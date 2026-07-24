Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aus Balingen

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): 50-Jähriger aus Balingen vermisst (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht aktuell nach dem 50 Jahre alten Oliver Krämer, der seit Donnerstag (23.07.2026) aus Balingen vermisst wird. Zuletzt hatte Herr Krämer am Donnerstagnachmittag Kontakt zu Angehörigen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daher fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm. Oliver Krämer könnte mit einem schwarzen Mini mit dem amtlichen Kennzeichen BL-LL 8020 unterwegs sein. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/balingen-vermisstenfahndung/

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