Reutlingen (ots) - Speiseöl in Brand geraten Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, zu einem Imbiss in die Hermann-Ehlers-Straße ausgerückt. Dort war den derzeitigen Ermittlungen zufolge Speiseöl auf einem eingeschalteten Herd in Brand geraten. Die Flammen griffen auf den Dunstabzug über und zogen auch die Küchendecke in Mitleidenschaft. Diese musste von der Feuerwehr im Zuge der ...

