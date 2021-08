Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Gas- und Bremspedal verwechselt

Weil er am Montagnachmittag beim Einparken in der Bahnhofstraße Gas- und Bremspedal verwechselt hat, ist ein 83-Jähriger mit seinem Auto in ein Fenster gefahren. Gegen 16.40 Uhr parkte der Mann seinen Mercedes auf dem Kundenparkplatz einer Bankfiliale ein, gab hierbei versehentlich Gas und fuhr geradeaus in das Fenster der Bank, das zu Bruch ging. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.500 Euro geschätzt. Der Mercedes musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Reichenbach (ES): In Firma eingebrochen

Eine Firma im Ostweg ist in der Nacht zum Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Kurz vor vier Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude und durchsuchte dieses nach Stehlenswertem, bevor er die Flucht ergriff. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Einbrecher bislang nicht gefasst werden. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (sm)

Aichtal (ES): Von Fahrbahn geschleudert

Leichte Verletzungen hat eine 29-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B27 erlitten. Gegen 17.30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Peugeot die linke der beiden Fahrspuren der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe des Parkplatzes Aichtal kam sie nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanken. Beim Gegenlenken geriet sie in der Folge ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte einen kleinen Hügel hinauf. Auf der Fahrzeugseite kam der Peugeot zum Liegen. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot wurde durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten vor Ort war, und einem Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße für ca. zwei Stunden gesperrt. (sm)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Ampel geprallt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Stettener Straße ereignet hat. Eine 54-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Straße in Richtung Stetten unterwegs. Etwa auf Höhe der Kreuzung mit der Straße Langer Weg kam sie mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Ampel. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes wurde die 54-Jährige anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mercedes musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 17.500 Euro. Auch die Feuerwehr war aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel und der auf die Fahrbahn zu kippen drohenden Ampel zur Unfallstelle ausgerückt. Die Ampel musste in der Folge abgesägt werden. Hierzu musste ein im Gefahrenbereich geparkter Pkw durch einen Abschleppdienst umgesetzt werden. Die Stettener Straße war aufgrund der Aufräumarbeiten bis etwa 15.45 Uhr nur halbseitig befahrbar und musste zeitweise sogar voll gesperrt werden. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Gegen Leitplanke und Mauer geprallt

Möglicherweise unter Medikamenteneinfluss hat ein 19-Jähriger in der Nacht zum Dienstag einen Verkehrsunfall auf der Plochinger Straße verursacht. Der junge Mann war gegen 23.40 Uhr mit seinem BMW auf der Straße zwischen Kirchheim und Ötlingen unterwegs, als er im Kurvenbereich, auf Höhe einer Parkbucht von der nassen Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Wagen zunächst mit der Leitplanke und prallte anschließend frontal gegen eine Mauer. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Der 19-Jährige war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung des Fahrers ergeben hatten, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Einbrecher unterwegs

In die Räume einer Kfz-Werkstatt in der Wannweiler Straße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Im Zeitraum zwischen vergangenem Montag und Montag dieser Woche, 8.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Mit Bargeld und einem Klimaservicegerät im Wert von rund 4.000 Euro machten sie sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Bei Regen ins Schleudern geraten

Aufgrund von Aquaplaning hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der B 27 ereignet. Eine 48-Jährige war kurz vor 14.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Bundesstraße unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kirchentellinsfurt und Pliezhausen verlor die Fahrerin aufgrund plötzlich eintretenden Starkregens die Kontrolle über ihren Pkw. Die C-Klasse schleuderte vom rechten über den linken Fahrstreifen in die Mittelleitplanke. Von dort wurde der Wagen abgewiesen, drehte sich und kam auf der linken Fahrspur entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Die Unfallverursacherin sowie eine 17 Jahre alte Mitfahrerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Außer einem gehörigen Schrecken waren die beiden Frauen glücklicherweise ohne größere Blessuren geblieben. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die B 27 kurzzeitig voll gesperrt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein erheblich betrunkener Radfahrer hat am Montagabend einen Verkehrsunfall verursacht und ist dabei verletzt worden. Der 30-Jährige befuhr gegen 20 Uhr mit seinem Mountainbike den linksseitigen Gehweg der Straße Landgraben in Richtung Poststraße. Ohne anzuhalten fuhr er an der Einmündung auf die Fahrbahn der Poststraße ein und wurde von dem Peugeot 207 eines 46 Jahre alten Mannes erfasst, der in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Radler zu Boden und musste im Anschluss mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da der Mann unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Test hatte einen vorläufigen Wert von rund drei Promille ergeben. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen-Ostdorf (ZAK): Fahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu zwei Fällen der mutwilligen Sachbeschädigung an Fahrzeugen eines Autohauses in der Neue Balinger Straße sucht das Polizeirevier Balingen. Bereits am 7. August war an einem VW Touran eine beschädigte Windschutzscheibe festgestellt worden. Nachdem in der vergangenen Woche, zwischen Montag, 16.08.2021, und Mittwoch, 18.08.2021, die Frontscheibe eines VW T-Roc von einem unbekannten Täter beschädigt worden war, wurde die Polizei alarmiert. Wie die bisherigen Ermittlungen und Untersuchungen ergaben, ist davon auszugehen, dass beide Scheiben entweder mit einer Zwille oder einem Luftgewehr/einer Luftpistole beschossen wurden. Der Schaden an den Neufahrzeugen, die auf dem Gelände des Autohauses in der Nähe des Kreisverkehrs abgestellt waren, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter 07433/2640 entgegen. (ak)

