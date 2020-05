Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 4 Verletzte nach Vatertagsausfahrt

Reutlingen (ots)

Bisingen (ZAK): 4 Verletzte nach Vatertagsausfahrt

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf einem Feld zwischen Thanheim und Zimmern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren 5 Männer im Alter von 35 bis 49 Jahre im einem Geländefahrzeug der Marke Bombardier, Typ Iltis, auf einem unbefestigten Wiesengelände des Gewannes Greut unterwegs. Vermutlich durch unbedachtes Fahren hat sich das Fahrzeug hierbei überschlagen, woraufhin 4 Personen aus dem Fahrzeug geschleudert wurden und ein Mitfahrer zuvor noch abspringen konnte. Die 4 Fahrzeuginsassen wurden hierbei, teilweise schwer, verletzt und mussten mit Rettungsdiensten und einem Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken verbracht werden. An dem Geländefahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden. Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion Balingen haben noch vor Ort die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.

