POL-OG: Wolfach - Schwerer Verkehrsunfall
Wolfach (ots)
Aktuell sind auf der B294 zwischen Wolfach und dem Abzweig nach Halbmeil Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Dort kam es ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr zwischen zwei PKW zu einem Frontalzusammenstoß. Die B294 und der Reutherbergtunnel sind aktuell gesperrt, die Bergungsarbeiten laufen.
/lh
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