POL-OG: Wolfach - Schwerer Verkehrsunfall

Kehl (ots) - Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl in der Hauptstraße hatte am Montagabend unangenehme Konsequenzen für einen 31-jährigen Mann. Der E-Scooter-Fahrer wurde gegen 17.40 Uhr im Zuge einer Verkehrskontrolle auf Höhe der Bushaltestelle "Kehl Marktplatz" durch eine vor Ort befindliche Streifenbesatzung genauer unter die Lupe genommen. Bei der Kontrolle des 31 Jahre alten Mannes konnte ...

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