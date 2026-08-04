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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Schwerer Verkehrsunfall

Wolfach (ots)

Aktuell sind auf der B294 zwischen Wolfach und dem Abzweig nach Halbmeil Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Dort kam es ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr zwischen zwei PKW zu einem Frontalzusammenstoß. Die B294 und der Reutherbergtunnel sind aktuell gesperrt, die Bergungsarbeiten laufen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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