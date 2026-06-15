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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (567) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 15.06.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (15.06.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.

In der Waaggasse führten bis zu 75 Personen ab 19:30 Uhr eine Versammlung mit dem Titel "Grooming-Gangs am Nürnberger Hauptbahnhof" durch. Den Teilnehmern dieser Versammlung standen rund 150 Gegendemonstranten gegenüber, die sich ihrerseits zu angemeldeten Versammlungen zusammengefunden hatten.

Um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten, begleiteten Einsatzkräfte der Polizei das Versammlungsgeschehen und trennten die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander.

Entlang der Wegstrecke eines zuvor angemeldeten Aufzugs durch die Innenstadt bildeten Gegendemonstranten wiederholt Sitzblockaden. Die Blockaden konnten entweder umlaufen oder beschränkt werden.

Nach der Rückkehr zur Waaggasse beendeten die jeweiligen Verantwortlichen die Versammlungen gegen 22:00 Uhr. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu geltend gemachten Straftaten.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der mittelfränkischen Polizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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