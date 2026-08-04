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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter, Präventionstipps

Kehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl in der Hauptstraße hatte am Montagabend unangenehme Konsequenzen für einen 31-jährigen Mann. Der E-Scooter-Fahrer wurde gegen 17.40 Uhr im Zuge einer Verkehrskontrolle auf Höhe der Bushaltestelle "Kehl Marktplatz" durch eine vor Ort befindliche Streifenbesatzung genauer unter die Lupe genommen. Bei der Kontrolle des 31 Jahre alten Mannes konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille ergab. In der Folge wurde eine Blutentnahme erhoben. Den Anfang Dreißiger erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei rät im Zusammenhang mit E-Scootern dringend zur Vorsicht im Straßenverkehr und macht hierzu aufmerksam, dass:

   - für Fahranfänger in der Probezeit, Jugendliche und 
     Heranwachsende unter 21 Jahren absolutes Alkoholverbot gilt,
   - für alle anderen Fahrer grundsätzlich dieselben 
     Alkohol-Grenzwerte wie beim Autofahren gelten,
   - E-Scooter ausschließlich für eine Person zugelassen sind,

das Mitnehmen von weiteren Personen auf demselben Trittbrett verboten ist und

   - jeder E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr eine gültige 
     Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung benötigt.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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