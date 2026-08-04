Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Schwerer Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ottersweier (ots)

Am späten Montagabend brachen bislang unbekannte Täter gegen 22:30 Uhr in eine Wohnung in der Westerlostraße in Ottersweier ein. Eine aufmerksame Nachbarin rief die Polizei, als sie die Taschenlampen und Hebelversuche an einem Fenster des Nachbarhauses bemerkte. Die eintreffenden Beamten konnten im Garten des Anwesens zwei dunkel gekleidete Personen wahrnehmen, die zu Fuß die Flucht ergriffen. Gleichzeitig soll ein unbekanntes Fahrzeug, das in der Nähe des Tatortes geparkt war, zügig davongefahren sein.

Anschließend eingeleitete weitläufige Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten leider nicht zum Ergreifen der Täter.

Der sowohl durch den Einbruch, als auch durch den Diebstahl entstandene Schaden ist derzeit unbekannt. Die Rastatter Beamten ermitteln nun wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Sollten Sie Hinweise zu den Tätern oder zu dem mutmaßlichen als Fluchtfahrzeug geben können, werden Sie gebeten, unter der Nummer 07222 761-300 Kontakt mit dem Kriminalkommissariat Rastatt aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit der nun beginnenden Urlaubssaison gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Hinterlassen Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, weder auf dem Anrufbeantworter, noch in den sozialen Medien. - Informieren Sie nur Angehörige oder Freunde über Ihre Reisepläne und bitten Sie sie dafür zu sorgen, dass das Haus einen bewohnten Eindruck macht. - Schließen Sie sämtliche Fenster und Türen, insbesondere Balkon- und Terassentüren, bevor Sie das Haus verlassen, und schließen Sie Ihre Haustüre ab. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Personen umgehend die Polizei.

/lh

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