Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Zeugenhinweis - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag konnte am Bahnhof in Offenburg ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden. Durch den Hinweis eines Zeugen konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg den polizeibekannten 64-Jährigen am Bahnhof Offenburg antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Betroffenen zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Freiburg vorlagen. Da zudem die Einziehung des Wertes von Taterträgen im fünfstelligen Bereich in dem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden zugrunde liegenden Urteil angeordnet worden war, wurden das mitgeführte Bargeld sowie weitere Wertgegenstände einbehalten und sichergestellt. Der 64-Jährige wurde noch am gleichen Abend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /ls

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