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POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Zeugenhinweis - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Zeugenhinweis - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag konnte am Bahnhof in Offenburg ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden. Durch den Hinweis eines Zeugen konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg den polizeibekannten 64-Jährigen am Bahnhof Offenburg antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Betroffenen zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Freiburg vorlagen. Da zudem die Einziehung des Wertes von Taterträgen im fünfstelligen Bereich in dem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden zugrunde liegenden Urteil angeordnet worden war, wurden das mitgeführte Bargeld sowie weitere Wertgegenstände einbehalten und sichergestellt. Der 64-Jährige wurde noch am gleichen Abend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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