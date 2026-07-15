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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Offenburg (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße am Mittwoch haben die Beamten des Polizeireviers die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten zwei Männer im Alter von 45 und 19 Jahren gegen 0:20 Uhr einen 44-jährigen Bewohner in dessen Zimmer auf. Dort kam es zu einem gemeinschaftlichen Angriff, bei dem der 44-Jährige körperlich angegangen wurde. Im weiteren Verlauf soll einer der Tatverdächtigen ein im Zimmer befindliches Küchenmesser ergriffen und damit den Geschädigten verletzt haben. Der 44-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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