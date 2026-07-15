POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft
Offenburg (ots)
Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße am Mittwoch haben die Beamten des Polizeireviers die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten zwei Männer im Alter von 45 und 19 Jahren gegen 0:20 Uhr einen 44-jährigen Bewohner in dessen Zimmer auf. Dort kam es zu einem gemeinschaftlichen Angriff, bei dem der 44-Jährige körperlich angegangen wurde. Im weiteren Verlauf soll einer der Tatverdächtigen ein im Zimmer befindliches Küchenmesser ergriffen und damit den Geschädigten verletzt haben. Der 44-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
/jg
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