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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Zeugenaufruf nach Sturz eines Kindes auf die Fahrbahn

Bietigheim (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstagmorgen an der Bushaltestelle "Schneidergarten" in Durmersheim sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Fahrzeug sowie dessen Fahrer oder Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 12-jähriges Mädchen im Bereich der Bushaltestelle von zwei anderen Kindern in den Rücken gestoßen und stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Ein herannahendes Fahrzeug musste daraufhin stark abbremsen. Anschließend half der bislang unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin dem Mädchen wieder auf und setzte die Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Das Kind blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die Ermittler bitten insbesondere den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des bislang unbekannten Fahrzeugs sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, sich beim Polizeiposten Bietigheim unter der Telefonnummer 07245 912710 zu melden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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