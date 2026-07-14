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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach unerlaubter Ablagerung von Erdaushub gesucht

Sinzheim (ots)

Nach der unerlaubten Ablagerung einer größeren Menge Erdaushub auf einer Baustelle in der Kartunger Straße bitten die Beamten des Fachbereich Gewerbe und Umwelt um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen entsorgten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 29.06. und Freitag, 03.07. rund 40 Kubikmeter Erdaushub unbefugt auf einer Baustelle. Eine Zeugin beobachtete an mehreren Tagen in den frühen Morgenstunden, jeweils noch vor Arbeitsbeginn, einen weißen Pritschenwagen ohne Firmenaufschrift beim Abladen des Materials. Da sie zunächst von einer berechtigten Anlieferung ausging, schenkte sie dem Geschehen keine weitere Beachtung. Angaben zum Kennzeichen oder zu den Insassen konnte sie daher nicht machen. Da sich die Baustelle inmitten eines Wohngebiets befindet und von zahlreichen Anwohnern gut eingesehen werden kann, hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem weißen Pritschenwagen oder dessen Nutzen geben kann, wird gebeten, sich beim Fachbereich Gewerbe und Umwelt unter der Nummer 07222 761-0 zu melden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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