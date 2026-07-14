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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach Übergriff am Bahnhof Rastatt eingeleitet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2026, kam es kurz nach Mitternacht zunächst in der Regionalbahn RE7 von Karlsruhe nach Rastatt und im weiteren Verlauf am dortigen Bahnhof zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 19-jähriger Mann mutmaßlich aufgrund seiner mitgeführten politischen Symbole am Rucksack von vier unbekannten männlichen Personen angegangen wurde. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, soll er bereits im Zug durch die Gruppe verbal belästigt worden sein, ehe diese ihm am Bahnhof Rastatt folgten. Dort sei der 19-jährige am Rucksack festgehalten und dabei eines der politischen, kommunistischen Symbole abgenommen worden. Der angegriffene Heranwachsende wurde bei dem Vorfall nicht verletzt und verständigte im Anschluss von zu Hause die Polizei. Die Personengruppe konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, zwischen 18 bis 22 Jahre alt, zwei von ihnen seien circa 190 cm groß, heller Hauttyp, dunkel gekleidet, kurz geschorene Haare und sprachen in russischer und deutscher Sprache. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den mutmaßlichen Tätern oder zum Ablauf der Tat machen können, sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 zu melden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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