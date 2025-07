Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach drei Taten am Sonntag: Polizei Hamm warnt eindringlich vor Goldketten-Dieben

Hamm (ots)

Die betrügerische Masche ist immer dieselbe: Ältere Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, werden von Unbekannten aus dem Auto heraus angesprochen.

Dabei fragen sie häufig nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus oder zur nächsten Apotheke. Haben die Senioren den Weg beschrieben, umarmen die Täter die älteren Menschen aus vorgetäuschter Dankbarkeit und entwenden dabei geschickt die goldene Halskette. Währenddessen legen sie ihnen wertlosen Modeschmuck an. Oft bemerken die Senioren den Diebstahl erst, wenn die Täter über alle Berge sind.

Am Sonntag, 27. Juli, kam es zu gleich drei Taten im Hammer Stadtgebiet:

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr wurde ein 84-Jähriger auf der Hammer Straße auf Höhe der Freiligrathstraße Opfer des Trickdiebstahls. Ein Mann sprach den Senior aus einem BMW heraus an und fragte ihn nach dem Weg zur Barbaraklinik. Nach einer Umarmung schenkte er seinem Opfer einen Ring und eine Kette. Erst später bemerkte der 84-Jährige, dass seine Goldkette weg war. Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch.

Gegen 12.45 Uhr wurde eine 89-jährige Fußgängerin an der Straße Auf der Helle angesprochen und ebenfalls nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Die Beifahrerin stieg aus, verwickelte die Frau in ein Gespräch und legte ihr eine Kette um. Auch in diesem Fall nahm die Trickdiebin die echte Goldkette der Seniorin geschickt an sich. Die Tatverdächtige ist 65 bis 70 Jahre alt, war orientalisch gekleidet und trug ein Kopftuch. Bei dem Pkw soll es sich um eine viertürige, dunkle Limousine gehandelt haben.

Gegen 13.45 Uhr wurde eine 61-jährige indische Touristin auf der Siegenbeckstraße in der Nähe des Hindu-Tempels aus einem KIA-SUV angesprochen. Die Beifahrerin verwickelte sie in gebrochenem Englisch in ein Gespräch und hängte ihr dabei eine wertlose Modekette um den Hals. Erst später bemerkte sie, dass ihre echte Goldkette gestohlen wurde. Die Tatverdächtige ist zwischen 65 und 70 Jahre alt, 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, hat zwei Goldzähne und trug ein braunes T-Shirt. Bei dem Fahrer des SUV soll es sich um einen Mann handeln, der ein hellblaues Hemd trug.

In allen Fällen bittet die Polizei Hamm um Zeugenhinweise zu den Tatverdächtigen und den Fahrzeugen bzw. Kennzeichen unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de .

Die Polizei Hamm appelliert: Seien Sie wachsam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Lehnen Sie die Annahme von "Goldschmuck" energisch ab. Lassen Sie sich nicht bedrängen und gehen Sie auf Distanz. Achten Sie auf Ihren eigenen getragenen Schmuck. Verschaffen Sie sich Aufmerksamkeit, in dem Sie laut und deutlich um Hilfe rufen. Wählen Sie den Notruf der Polizei. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell