Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Polizei sucht Hinweise nach Trickdiebstahl

Weisenbach (ots)

Nach einem Trickdiebstahl am Freitagabend in der Jakob-Bleyer-Straße im Weisenbacher Ortsteil Au suchen die Ermittler nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt eine ältere bettlägerige Frau gegen 19:30 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Im Verlauf des Gesprächs überzeugte er die Frau davon, dass ein weiterer vermeintlicher Polizeibeamter ihre Wertsachen in der Wohnung protokollieren müsse. Kurze Zeit später erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift, verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und durchsuche diese. Als gegen 21:45 Uhr ein Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes an der Wohnanschrift eintraf, flüchtet der Unbekannte über die Terrasse. Der Gesuchte wird als etwa 30 bis 40 Jahre alter, rund 170 Zentimeter großer Mann mit arabischem Phänotyp beschrieben. Er hatte kurze, lockige Haare und trug einen blauen Blouson mit einem Aufdruck im Brustbereich. Die Ermittler bitten Personen, die am Freitagabend im Bereich der Jakob-Bleyer-Straße oder der näheren Umgebung einen Mann mit dieser Beschreibung beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

/jg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell