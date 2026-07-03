Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Mutmaßliche Leergutdiebe ertappt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Ottersweier (ots)

Dank des Hinweises eines couragierten Zeugen ist es Beamten des Polizeireviers Bühl in der Nacht auf Samstag gelungen, zwei mutmaßliche Leergutdiebe dingfest zu machen. Während die schnell anrückenden Polizisten in der Schwarzwaldstraße einen 30-Jährigen mit zwei Leergutkisten auf frischer Tat vorläufig festnehmen konnten, wurde ein zweiter amtsbekannter Mann nach Einsicht von Videoaufzeichnungen identifiziert. Der 34-Jährige wurde später an seiner Wohnadresse angetroffen und vorläufig festgenommen. In seinem Zimmer konnte etliches Leergut im Wert von mehr als 50 Euro sichergestellt werden. Der Zeuge konnte das Duo gegen 1 Uhr beobachten, wie sie im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Hägenichstraße Pfandflaschen und Leergutkisten auf ihre Fahrräder luden und abtransportierten. Während der Zeuge mit seinem Auto die Verfolgung der beiden aufnahm, meldete er seine Beobachtungen parallel der Polizei. Hierbei kam es in der Folge zur erwähnten Festnahme des jüngeren. Intensive Fahndungsmaßnahmen nach seinem älteren Komplizen verliefen zunächst im Sande, bis die Einsicht von Videoaufzeichnungen die Ermittler auf die Spur des 34-Jährigen brachten. Die beiden Männer müssen sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell