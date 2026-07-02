POL-OG: Muggensturm - Mountainbike entwendet, Zeugen gesucht
Muggensturm (ots)
Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr am Baggersee in der Hauptstraße ein verschlossen abgestelltes Mountainbike entwendet. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Santa Cruz, Vala C S-Kit MG, in grauer Farbe mit roter Aufschrift und auffälligen roten Pedalen. Das zur Sicherung verwendete Fahrradschloss wurde ebenfalls entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.
/jg
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