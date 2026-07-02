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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Mountainbike entwendet, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr am Baggersee in der Hauptstraße ein verschlossen abgestelltes Mountainbike entwendet. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Santa Cruz, Vala C S-Kit MG, in grauer Farbe mit roter Aufschrift und auffälligen roten Pedalen. Das zur Sicherung verwendete Fahrradschloss wurde ebenfalls entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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